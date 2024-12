„Jongeren kunnen de gevaren en de mogelijke gevolgen van als het mis gaat, niet goed overzien”, zegt Basta. „Steeds meer jongeren slagen erin om aan zwaar illegaal vuurwerk te komen. De ernst van de verwondingen, oogletsel of het verlies van een vinger of hand, neemt daardoor toe.” Volgens haar moet de verkrijgbaarheid van zwaar en illegaal vuurwerk verder worden aangepakt, omdat artsen zien dat het afsteken van illegaal vuurwerk tot levenslange gevolgen kan leiden.

Basta zegt verder dat de artsen de komende jaarwisseling met spanning tegemoetzien. Dat komt door de te verwachten ongelukken met vuurwerk, maar ook door alcohol- en drugsgebruik. Bovendien is er bezorgdheid over het geweld tegen artsen. „Op straat, maar ook in het ziekenhuis komt geweld tegen hulpverleners steeds vaker voor. Op de SEH moeten wij steeds vaker de hulp van politie inschakelen om geweld tegen hulpverleners te voorkomen”, zegt ze.

Bij de vorige jaarwisseling kwamen 365 mensen met ernstig letsel op de SEH-afdelingen van ziekenhuizen. Ruim 800 gewonden werden behandeld op huisartsenposten.