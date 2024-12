AEX-index licht lager op laatste volle handelsdag 2024

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 876,41 punten. De AEX koerst af op een winst in 2024 van ongeveer 12 procent. Het is de tweede jaarwinst op rij voor de index, die in 2023 ruim 14 procent wist te winnen. De MidKap daalde 0,5 procent tot 831,80 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent.