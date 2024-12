Binnenland

De Westerscheldetunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen is vanaf 15.00 uur tolvrij voor auto’s en motoren. Aanvankelijk was het de bedoeling in 2033 een eind te maken aan de tolheffing, maar in 2022 besloot de Tweede Kamer de maatregel acht jaar eerder door te voeren.