Eerste openbare zitting zedenzaak Enkhuizer

Binnenland

Bij de rechtbank in Alkmaar vindt maandag de eerste openbare zitting plaats in de strafzaak tegen de 27-jarige Winston A. uit Enkhuizen, die ervan wordt verdacht dat hij via Snapchat honderden jongens heeft verleid seksuele handelingen te plegen voor de camera. Hij sloeg daar beelden van op, aldus het Openbaar Ministerie. De man zou zich hebben voorgedaan als jong, knap meisje en chatte met de jongens.