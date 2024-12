Buitenland

De zittende Kroatische president Zoran Milanovic heeft de meeste stemmen gekregen bij presidentsverkiezingen in zijn land. Hij bleef net onder de 50 procent van de stemmen steken en daarom moet over twee weken opnieuw worden gestemd in een tweede verkiezingsronde. Dan neemt Milanovic het op tegen zijn conservatieve rivaal Dragan Primorac.