Zwarte doos gecrasht vliegtuig Azerbaijan Airlines naar Brazilië

De Embraer E190 vloog afgelopen week van Bakoe in Azerbeidzjan naar Grozny in Tsjetsjenië. Het toestel week uit en crashte uiteindelijk in Kazachstan, met 38 doden tot gevolg. Azerbeidzjan zegt dat het toestel schade opliep toen het in Rusland door een fout vanaf de grond werd beschoten. President Ilham Aliyev eiste zondag dat de Russische autoriteiten hun rol toegeven en degenen straffen die verantwoordelijkheid dragen.