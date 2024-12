Media: vrouw Assad kan niet terugkeren naar VK

De krant schrijft dat de dictatorsvrouw naar verluidt leukemie heeft en er slecht aan toe zou zijn. Haar Britse paspoort zou in 2020 zijn verlopen en het is onduidelijk of ze toen heeft geprobeerd om die te verlengen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy heeft al duidelijk gemaakt dat Asma, die ook de Syrische nationaliteit heeft, „niet meer welkom” is in het Verenigd Koninkrijk.

Asma groeide op bij Londen en trouwde in 2000 met Assad, die in dat jaar zijn vader opvolgde als leider van Syrië. Ze belandde als first lady van de dictatuur op westerse sanctielijsten. In Syrië brak in 2011 een bloedige burgeroorlog uit tegen het Assad-regime. Rebellen slaagden er dit jaar in de president te verdrijven. Hij vluchtte naar Moskou. Daar zouden ook zijn vrouw en kinderen naartoe zijn gegaan.