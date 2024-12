SCP: minder focus op buitenland, meer op nationale problemen

Binnenland

Een meerderheid van de Nederlanders wil dat de regering zich minder richt op het buitenland en meer op problemen in eigen land. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek. Tegelijkertijd blijft er veel steun onder Nederlanders voor internationale samenwerking. Zo steunt een ruime meerderheid (70 procent) het Nederlandse lidmaatschap van de EU, en is het draagvlak voor een vertrek van Nederland uit de EU klein (10 procent).