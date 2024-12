Waar de jaarwisseling nog zacht en (vrij) onstuimig zal verlopen, wordt het begin januari kouder. Het wordt overdag waarschijnlijk een graad of 5, wat overigens normaal is voor de tijd van het jaar, maar dat is nog niet helemaal zeker. De grens tussen zachte en koude lucht komt waarschijnlijk in de buurt van ons land uit, waardoor het volgens Weeronline ook een paar graden kouder kan worden en lichte vorst of juist iets zachter kan blijven.

Dat het kouder wordt, betekent ook dat de kans op sneeuw groter wordt. Mocht de temperatuur in de buurt van het vriespunt komen, kan dit met de grotere neerslagkans die gepaard gaat met de kou ook sneeuw opleveren. De maand lijkt in ieder geval meer winters te verlopen dan deze decembermaand.

Vanaf het midden van januari wordt het waarschijnlijk droger weer. Ook de kans op zonneschijn neemt dan toe, al is het volgens het weerbureau in januari altijd afwachten of de zon dan ook veel gaat schijnen. „Als de lucht vochtig is, kan gemakkelijk mist of laaghangende bewolking ontstaan”, aldus Weeronline.