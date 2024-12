Binnenland

Zaterdag was er voor het eerst deze winter een lokale ijsdag, meldt Weeronline. In Hoogeveen (Drenthe) bleef het de hele dag vriezen. De temperatuur kwam niet boven de -0,2 graden uit. Vorig jaar was de eerste lokale ijsdag al op 30 november. De laatste ijsdag was op 18 januari, in Maastricht.