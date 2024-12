De gemoederen liepen hoog op en Musk dreigde zelfs met „oorlog”. Musk en andere techbazen vinden dat de Verenigde Staten te weinig technisch hoogopgeleiden levert. Musk, afkomstig uit Zuid-Afrika, kwam zelf naar de VS op een zogeheten H1-B-visum, dat speciaal bedoeld is voor hogeropgeleiden uit het buitenland. Op X, het platform waarvan hij eigenaar is, schreef Musk dat het voor de VS essentieel is om topingenieurs uit het buitenland te halen „om te blijven winnen”.

Daarop zeiden Trumpaanhangers dat ze uitzien naar de scheiding tussen Trump en big tech. Ze zijn van mening dat hij te veel zijn oren laat hangen naar techbazen als Musk en vrezen dat hij zich niet aan zijn verkiezingsbeloften zal houden. Een van de belangrijkste beloften is dat illegale migranten gedeporteerd zullen worden.

Musk is een van Trumps belangrijkste adviseurs, nu die zich voorbereidt op zijn tweede ambtstermijn. Samen met ondernemer Vivek Ramaswamy zal Musk leiding geven aan het ministerie van Overheidsefficiëntie, dat streeft naar een slankere, efficiëntere overheid.