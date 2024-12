Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel. De twee 18-jarige verdachten zitten vast voor verder onderzoek. De andere twee verdachten zijn inmiddels weer vrij. Zij blijven wel nog verdachte in het onderzoek.

Het slachtoffer, een 20-jarige man uit Den Bosch, liep vrijdagochtend over het Stationsplein toen een onbekende hem aansprak. Hij werd meteen bedreigd en gedwongen in een auto te stappen. Daar zaten vier mannen die met het slachtoffer wegreden. De auto stopte even verderop. De 20-jarige man heeft klappen gekregen en is beroofd. Daarna mocht hij vertrekken.