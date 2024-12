Burgemeester Simone Borris toont zich verheugd over de giften. „De bereidheid onder de bevolking om te doneren is indrukwekkend en een verder teken van de grote cohesie, brede steun en het gemeenschapsgevoel die we momenteel op veel plaatsen in Maagdenburg voelen”, aldus Borris.

Een automobilist reed vorige week vrijdag met hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. Er vielen vijf doden en 235 gewonden. Een 50-jarige man, een arts uit Saudi-Arabië, is aangehouden.