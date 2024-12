Binnenland

Het besluit om de veroordeelde Surinaamse oud-president Desi Bouterse (79) geen staatsbegrafenis te geven is „prachtig en terecht”, vindt Romeo Hoost, voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname. „Bouterse was een veroordeelde moordenaar en hij was op de vlucht. Het past niet om hem met staatseer te begraven.”