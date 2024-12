Binnenland

In een opslagloods voor accu’s van autobouwer Tesla in Tilburg is zaterdag brand uitgebroken. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weet niet hoeveel batterijen zijn gaan smeulen en roken. Het gebouw aan de Asteriastraat op industrieterrein Vossenberg is ontruimd. De vijftig medewerkers staan veilig buiten.