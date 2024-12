Poetin biedt excuses aan na „tragische” crash vliegtuig

Poetin lijkt niet expliciet te hebben toegegeven dat het passagiersvliegtuig deze week is neergehaald door de Russische luchtverdediging. Wel stelde hij dat de luchtafweer actief was om een droneaanval van Oekraïne af te slaan.

„Vladimir Poetin bood excuses aan omdat het tragische incident plaatsvond in het Russische luchtruim. Hij condoleerde de nabestaanden en wenste de gewonden een voorspoedig herstel toe”, staat in de verklaring van het Kremlin.

Het vliegtuig had volgens Rusland meerdere vergeefse pogingen gedaan om te landen in Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië. Het crashte uiteindelijk bij Aktau in Kazachstan. Tientallen mensen aan boord kwamen om het leven.

Aliyev verklaarde op zijn beurt dat het toestel voorafgaand aan de crash te maken kreeg met „externe” problemen boven Rusland. Daardoor zou de controle over het vliegtuig volledig verloren zijn gegaan, staat in een verklaring van zijn regering.

De autoriteiten in Azerbeidzjan hebben eerder al gesproken over de mogelijkheid dat het toestel door een wapen is geraakt. De president zou in het gesprek met Poetin hebben gewezen op gaten in de vliegtuigromp, de verwondingen van passagiers en de getuigenissen van overlevenden.

De Verenigde Staten stelden na de crash dat er aanwijzingen zijn dat de Russische luchtafweer het vliegtuig heeft neergehaald. De EU drong zaterdag aan op een snel en onafhankelijk onderzoek naar wat precies is voorgevallen.

Berichten dat Rusland mogelijk een passagiersvliegtuig heeft neergehaald, doen volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas denken aan het neerhalen van vlucht MH17. Dat vliegtuig van Malaysia Airlines werd in 2014 uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne.

MH17 vloog op dat moment van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Bijna 200 van de 283 doden kwamen uit Nederland. Rusland heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de vliegramp.