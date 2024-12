Zelensky hekelt dreigement Fico over stopzetten stroomtoevoer

Buitenland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Slowaakse premier Robert Fico ervan beschuldigd op bevel van Rusland een „tweede energiefront” tegen Oekraïne te openen. Fico dreigt Oekraïne af te sluiten van noodstroom in een conflict over Russisch gas, terwijl die elektriciteit deze winter juist hard nodig is door de schade die Rusland heeft veroorzaakt aan de Oekraïense stroomvoorziening.