Last onder dwangsom voor illegaal parkeerterrein bij Schiphol

Binnenland

Als de eigenaar van een illegaal parkeerterrein in Rijsenhout het hele terrein niet op 17 januari heeft ontruimd, wacht hem een boete van 100.000 euro. De gemeente Haarlemmermeer heeft daartoe een last onder dwangsom opgelegd. Het terrein wordt gebruikt als parkeervoorziening voor reizigers die vanaf Schiphol vliegen, maar dat is in strijd met het omgevingsplan.