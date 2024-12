Rusland slaat alarm over ‘kritieke situatie’ na olielek

Buitenland

Rusland vreest voor grote milieuschade door een olielek bij het schiereiland de Krim. „De situatie is echt kritiek”, zei een woordvoerder van het Kremlin volgens Russische persbureaus. „Het is op dit moment helaas nog onmogelijk om de omvang in te schatten van de milieuschade, maar experts werken daar hard aan.”