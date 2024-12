Sky: Britse regering vraagt toezichthouders om hulp voor economie

Sky News heeft vernomen dat de premier op kerstavond meer dan tien toezichthouders heeft aangeschreven met het verzoek om medio januari een reeks groeibevorderende initiatieven in te dienen. Een ontvanger van de brief, die ook was ondertekend door minister van Financiën Rachel Reeves en minister van Economische Zaken Jonathan Reynolds, zei dat de boodschap van het schrijven heel helder was.

De Britse economie heeft al langer moeite om te herstellen van de coronacrisis. Starmer kwam begin juli aan de macht. Toen waarschuwde hij al voor de slechte staat van de economie. Vervolgens kondigde zijn regering in oktober belastingverhogingen voor bedrijven aan omdat de overheid anders de begroting niet rond kreeg. Die stap leidde tot felle kritiek vanuit het bedrijfsleven. Brancheorganisaties waarschuwden dat dit de inflatie zal aanwakkeren en leidt tot banenverlies en bedrijfssluitingen.