Twee bewoners van huis in Vroomshoop overleden na brand

De brandweer meldde vrijdag kort na 20.00 uur een uitslaande brand aan de Meidoornlaan. Ook een aangrenzende woning liep brandschade op.

Ruim twee uur later was het vuur onder controle. Drie honden hebben de brand ook niet overleefd. De politie is zaterdagochtend begonnen met het onderzoek in en rond het huis.