Meeuwis kreeg een auto-immuunziekte en moest opnieuw leren lopen

Als Meeuwis Veldhoen een jaar geleden met een hersenvliesontsteking in het ziekenhuis komt, lijkt hij in eerste instantie gebaat bij de behandeling. Maar de klachten gaan toch niet over. Pas weken later komt de uitslag: een auto-immuunziekte. Het zet het leven van Meeuwis en zijn vrouw Anita op zijn kop, vertelt het stel uit Hendrik-Ido-Ambacht in de laatste aflevering van podcast De plek.