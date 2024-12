Houthi’s: nieuwe luchtaanval op hoofdstad door VS en VK

Inwoners van Sanaa hoorden een harde knal en voelden hun huizen schudden, meldt persbureau AFP. Het is nog niet duidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn.

Donderdag nam Israël het Houthigebied in Jemen onder vuur en beschoot onder meer het internationale vliegveld van Sanaa. Daarbij vielen zes doden. De Houthi’s vuurden als reactie een raket af op Tel Aviv, maar die kon worden onderschept.

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben vaker aanvallen op Jemen uitgevoerd. De Houthi’s beschieten regelmatig schepen op de Rode Zee en de Britten en de Amerikanen wilden er met de aanvallen voor zorgen dat de Jemenitische beweging daarmee stopt.