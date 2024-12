Frankrijk vraagt Indonesië om uitlevering terdoodveroordeelde

Buitenland

Frankrijk heeft Indonesië officieel om uitlevering gevraagd van een Franse terdoodveroordeelde die bijna 20 jaar in de gevangenis zit. Dit zei een Indonesische minister zaterdag tegen het Franse persbureau AFP. De man, een 61-jarige lasser, werd in 2005 gearresteerd in een drugsfabriek buiten Jakarta. De Indonesische autoriteiten beschuldigden hem ervan „scheikundige” te zijn.