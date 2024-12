Woning volledig verwoest door explosie in bosgebied Heijen

Binnenland

In de bossen bij het Limburgse Heijen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning volledig verwoest door een explosie. „Er is eigenlijk niets van de woning overgebleven, er staat nog één muurtje overeind”, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.