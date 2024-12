Aandelenbeurzen in New York gaan met verliezen kerstweek uit

Economie

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen de verkorte handelsweek uitgegaan. Een zogeheten kerstrally bleef daarmee uit. Donderdag lieten de Amerikaanse beursgraadmeters nog weinig beweging zien. Wall Street was op tweede kerstdag wel open, in tegenstelling tot de Europese markten. Op eerste kerstdag waren de Amerikaanse beurzen wel dicht.