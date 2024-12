Namens de partijen zijn oud-premier Mike Eman (AVP) en partijleider van FUTURO Gerlien Croes, tevens oud-parlementariër voor de AVP, voorgesteld als de twee formateurs. Nu moeten beiden het screeningsproces doorlopen, waarna gouverneur Boekhoudt hen officieel kan benoemen.

De parlementsverkiezingen van 6 december zijn nipt gewonnen door oppositiepartij AVP. De partij behaalde negen zetels, met ruim 300 stemmen meer dan regeringspartij MEP, die acht zetels behaalde. FUTURO werd de derde partij met drie zetels.

Kort voor de verkiezingen schoof oud-premier Mike Eman een nieuwe, jonge politicus naar voren als lijsttrekker: Wendrick Cicilia. Die trok veel stemmers. De partij zegt te staan voor verandering en ook FUTURO zegt afscheid te willen nemen van oude politiek op het eiland.

Eman zelf is echter de verbeelding van die oude politiek. Zijn broer Henny was tussen 1989 en 2001 meerdere keren premier en Mike zelf was dat tussen 2009 en 2017.