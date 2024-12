Aanvullende verzekeringen kariger, zegt vergelijkingssite

Binnenland

Aanvullende verzekeringen voor tandartskosten, fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen worden in 2025 in een aantal gevallen soberder, zegt vergelijkingssite Zorgverzekeringwijzer.nl. „In 2024 waren er nog 22 zorgpolissen met een tandartsdekking van 1000 euro of meer. In 2025 zijn dat er nog maar negentien”, geeft de organisatie als voorbeeld.