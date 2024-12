Azerbeidzjan: vliegtuig uit de lucht geschoten

De schade aan de brokstukken suggereerde dat het vliegtuig van Azerbaijan Airlines van buitenaf beschadigd was. Ook vertelden overlevenden van de crash dat ze knallen hadden gehoord voordat het vliegtuig neerstortte. „Volgens verklaringen was er buiten een geluid van een explosie en werd het vliegtuig daarna door iets geraakt”, zei de minister, zonder te zeggen wie had geschoten. Op het moment dat het vliegtuig woensdagochtend beschadigd raakte, zouden Oekraïense drones zijn afgevuurd op de regio waar het vliegtuig moest landen.

Azerbeidzjan wijst volgens een mediabericht hulp van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië af voor de slachtoffers van de vliegtuigcrash. Het Azerbeidzjaanse passagiersvliegtuig had in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny moeten landen. Bij het aanvliegen werd het toestel beschadigd, waarna het doorvloog naar Aktau, in Kazachstan.

Azerbeidzjan, maar ook andere landen waaronder de Verenigde Staten, vermoeden dat het toestel per ongeluk door de Russische luchtafweer werd beschoten.