Montenegro levert mede-oprichter Terraform Labs uit aan VS

Economie

Montenegro gaat de mede-oprichter van cryptobedrijf Terraform Labs Do Kwon aan de Verenigde Staten uitleveren. Dat heeft het Montenegrijnse ministerie van Justitie vrijdag bekendgemaakt. Terraform Labs zorgde in 2022 voor een crash op de cryptomarkten door de ineenstorting van TerraUSD, een zogeheten stablecoin die is gekoppeld aan stabiele activa zoals de Amerikaanse dollar om juist drastische koersschommelingen te voorkomen.