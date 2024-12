China onderzoekt toename rundvleesleveringen uit buitenland

Uit eerdere onderzoeken die de Chinese overheid deed naar de import van verschillende producten volgden bijvoorbeeld invoerheffingen om de binnenlandse markt te beschermen. Vooral Brazilië, Argentinië en Australië zouden daar in de markt voor rundvlees door geraakt worden. Brazilië is goed voor de helft van de Chinese import van rundvlees.

Brazilië heeft de onderlinge band met China de afgelopen tijd aangehaald, maar is ook in opstand gekomen tegen de goedkope export van Chinese producten. Zo voerde het Zuid-Amerikaanse land in oktober onder meer een importheffing in op staal en ijzer uit China en andere Aziatische landen.