Pensioenfonds hoeft deelnemer geen uitstel te geven voor overgang

BPL maakte vorige maand bekend aan het begin van het nieuwe jaar over te gaan op het nieuwe pensioenstelsel, waarvoor pensioenfondsen tot uiterlijk 1 januari 2028 hebben. Deelnemers hadden daardoor een maand om zich te verdiepen in de verandering, maar een individuele deelnemer had via een kort geding drie maanden voorbereidingstijd geëist.

„De gevolgen van uitstel voor het pensioenfonds wegen volgens de rechter zwaarder dan die van eiser. Het fonds heeft aangekondigd dat als zij moet uitstellen voor één gepensioneerde, dat zij dit ook voor de overige deelnemers en gepensioneerden zal gaan doen. Bovendien kost collectief uitstel waarschijnlijk veel geld. Gedaagde heeft op zitting gezegd dat dit in de tonnen zal lopen, mogelijk meer”, schrijft de rechtbank in een verklaring.