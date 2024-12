Wall Street begint lager aan laatste dag positieve kerstweek

Economie

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager geopend. Een dag eerder lieten de Amerikaanse beursgraadmeters nog weinig beweging zien. Wall Street was op tweede kerstdag wel open in tegenstelling tot de Europese markten. Op eerste kerstdag bleven de Amerikaanse beurzen wel dicht. Ook veel Amerikaanse bedrijven zijn gesloten vanwege de kerstdagen en beleggers grijpen deze doorgaans stille periode vaak aan om op vakantie te gaan.