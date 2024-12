Redden voor 1 euro per leven

Deze cijfers baseren we op verslagen van onze accountants en directeuren die de FFF-deelnemers bezoeken én op eigen observaties tijdens onze dienstreizen door Malawi. Wat ons ook positief stemt: de organisatie en het management lijken prima in orde te zijn.

Rijke oogst

Overigens blijft het in een land als Malawi tot op zekere hoogte gissen wat ons project nu precies uitwerkt. Zo zouden de resultaten nog veel positiever kunnen zijn dan ik schets. Waarom ik dat zeg? Tijdens onze laatste werkbezoek maakten we kennis met een groep van tachtig boeren in een kwetsbaar gebied in Zuid-Malawi. Ze hadden van ons systeem gehoord, het in werking gezien en besloten om zelf de hand aan de ploeg te slaan. Ze hadden geld ingezameld en zaden en mest geregeld. De tachtig akkers die ze volgens de FFF-methode hadden beplant, hadden een rijke oogst opgeleverd. Zo ontdekken we af en toe mensen die ons systeem overnemen, terwijl wij dat helemaal niet weten.

Gezond milieu

Inmiddels zijn onze deelnemers in Zuid-Malawi begonnen met het planten van maïszaden voor de oogst van komend jaar. We hebben hun de methode aangeleerd (zie foto) en nu voeren ze het geleerde in de parktijk uit. Het FFF-systeem heeft verschillende pluspunten: het is niet moeilijk te leren en niet duur, het levert een maaltijd op die nog geen 1 cent kost én het belast het milieu minimaal. Dat laatste komt doordat boeren gebruikmaken van middelen die de Heere Zelf in Zijn schepping heeft gelegd –groen, natuurlijke mest en dauw– en doordat ze hun voedsel verbouwen op de plek waar ze wonen, zodat er geen transport nodig is. Daar komt bij dat de maïsplanten veel koolstofdioxide opnemen en veel zuurstof produceren. Zo dragen de allerarmsten dus bij aan een gezond milieu in de hele wereld!

„In 2025 willen we het project graag zó uitbreiden dat niet 125.000, maar 1 miljoen mensen dagelijks te eten hebben.”

Schaalvergroting

Het einde van het jaar vormt niet alleen een moment om terug te kijken, maar ook om een blik vooruit te werpen. In 2025 willen we het project graag zó uitbreiden dat niet 125.000, maar zeven keer zoveel mensen –1 miljoen– dagelijks te eten hebben. Dat lijkt misschien onhaalbaar, maar dat valt mee. FFF-boeren bebouwen bij de start van hun deelname een akker van 1/7 acre. Als dat twee jaar achtereen goed is gegaan, mogen zij uitbreiden naar een volle acre, naar een zeven keer zo grote oppervlakte dus. Als al onze deelnemers die schaalvergroting kunnen toepassen, hebben we ons doel bereikt. Alleen…, daarvoor is wel geld nodig: 1 miljoen euro. Dat is veel geld, hoewel… Het gaat om 1 euro per leven! Helpt u mee om honderdduizenden broeders en zusters aan de andere kant van de wereld verwonderd te laten juichen?