Afsluitdijk door ongevallen onbereikbaar vanuit Friesland

Het eerste ongeluk gebeurde op de Afsluitdijk zelf, maar het verkeer kon nog wel doorrijden via de op- en afrit. Nadat ook daar een botsing had plaatsgevonden, is dat niet meer mogelijk.

Rijkswaterstaat laat weten dat het verkeer wordt omgeleid via Flevoland over de A7, A6 en A1. Ook de route via de Markerwaarddijk (N307) is mogelijk.

Het verkeer van Noord-Holland richting Friesland kan wel over de Afsluitdijk rijden.