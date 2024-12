Onderzoek natuurvergunning Schiphol heropend na uitspraken RvS

De rechter is vooral benieuwd naar de gevolgen van de uitspraken voor intern salderen. Daarbij wordt de uitstoot van een nieuw project weggestreept tegen uitstoot die er al was op dezelfde locatie. Deze vorm van salderen is nog wel toegestaan, maar moet nu aan meer voorwaarden voldoen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak rond Schiphols natuurvergunning, aangespannen door onder meer milieuorganisaties, vond plaats op 19 november. Zij stellen dat de luchthaven de vergunning onterecht heeft gekregen. De rechter zou begin volgend jaar uitspraak doen, maar doordat het onderzoek is heropend, is onbekend wanneer de uitspraak nu wordt verwacht. Partijen krijgen tot en met 28 januari om te reageren, waarna een beslissing volgt over het vervolg van de zaak.