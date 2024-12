RD-redacteuren blikken terug op 2024: „Door de realiteit heen op weg naar echte vrede”

Ariese geeft aan dat het niet altijd eenvoudig is om meerdere grote conflicten voldoende aandacht te geven. „We hebben niet in alle conflictgebieden correspondenten of eigen mensen zitten. Wel is het onze journalistieke taak om ook over ‘vergeten’ conflicten te schrijven.” Provoost vindt het belangrijk om aandacht te vragen voor de positie van christenen wereldwijd. „Die bevinden zich niet zelden in landen waar we nauwelijks over horen.”

Afstompen

Journalisten zijn dagelijks bezig met nieuws. Kan dat ook afstompen? Volgens Ariese is dat niet het geval. „Je kijkt er met een professionele blik naar en je wilt het nieuws zo goed mogelijk doorgeven.” Volgens Donk mag je je wel hard achter de oren krabben als het je niets doet als er bij een aardbeving in Haïti 200.000 doden vallen of als je getuige bent van de aanslagen van 7 oktober. „Als dat wel het geval is, kan je beter ander werk gaan zoeken.”

2025

In de podcast gaan de redacteuren onder meer in op de rol van Rusland, de Verenigde Staten en China. Als het gaat om een vooruitblik op het komende jaar valt het woord onvoorspelbaarheid.

Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en die in het Midden-Oosten op zijn eerste dag als president gaat beëindigen. Donk: „Wat je ook van Trump vindt, met zijn karakter denk ik wel dat hij iets voor elkaar kan krijgen. Maar er zal een prijskaartje aan hangen; tegen welke voorwaarden stemmen de landen in met vrede? Als er een slechte deal gesloten wordt, is het volgende conflict geboren.”

Vrede

In de afgelopen dagen werd er in menige kerk ”Vrede op aarde” gezongen. Ariese: „We maken ons met elkaar grote zorgen over vrede op aarde. Maar God heeft Zijn Zoon naar deze wereld gezonden. Als ”Immanuel, God met ons” in ons persoonlijk leven betekenis krijgt, dan kun je dat lied zingen.” Provoost: „Laten we ook vooruitkijken naar de tweede komst van Jezus. De Bijbel beschrijft de realiteit waarin we nu leven: oorlogen en geruchten van oorlogen. We moeten daardoorheen om bij die echte vrede uit te komen.”