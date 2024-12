Consumentenbond wil eind aan koppelverkoop zorgverzekeringen

Koppelverkoop wil in dit geval zeggen dat klanten een duurdere basisverzekering moeten kiezen om toegang te krijgen tot een ruime aanvullende verzekering, of dat ze een dure basisverzekering niet kunnen combineren met een goedkoop aanvullend pakket, aldus de Consumentenbond. Vooral mensen die een ruime vergoeding van tandartskosten of veel fysiotherapiebehandelingen willen, moeten opletten. Soms zijn de kosten die ze betalen hoger dan de vergoeding waar ze recht op hebben.

„Toezichthouders ACM en NZa keurden koppelverkoop eerder dit jaar ook af in een gezamenlijk rapport. Omdat consumenten daarmee soms meer geld kwijt zijn aan hun basisverzekering dan nodig, alleen maar omdat ze een aanvullende verzekering voor bepaalde behandelingen willen. Ook maken dit soort keuzebeperkingen het vergelijken van zorgverzekeringen onnodig moeilijk. Maar wettelijk is het niet verboden, dus kunnen toezichthouders niet ingrijpen. Daarom roepen wij op tot een wettelijk verbod op koppelverkoop”, zegt bondsdirecteur Sandra Molenaar.

De verzekeraars die zich volgens de bond schuldig maken aan koppelverkoop zijn De Friesland, FBTO, Interpolis, Menzis, Nationale-Nederlanden, ONVZ, Univé en Zorg en Zekerheid. De eerste drie verzekeraars vallen onder Achmea. Dit concern is daarmee koploper qua koppelverkoop.