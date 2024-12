Desi Bouterse stierf aan complicaties als nierpatiënt

Het lichaam van Bouterse –die een jaar geleden de benen nam nadat hij was veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden– werd in de vroege ochtend van eerste kerstdag door onbekenden ‘afgeleverd’ bij zijn huis in Paramaribo, nadat hij enkele uren eerder was overleden. Het stoffelijk overschot werd in beslag genomen door justitie voor een obductie om de doodsoorzaak te achterhalen.

Het ligt in de verwachting dat de resultaten van dit onderzoek door de lijkschouwer nog enkele dagen op zich laten wachten. Maar inmiddels wordt steeds meer duidelijk over de omstandigheden rond zijn overlijden. De Franse inlichtingendiensten waren Bouterse, die zich in het Surinaamse regenwoud schuilhield, al enige tijd redelijk op het spoor. Dat is door verschillende bronnen rond de Franse ambassade in de hoofdstad Paramaribo bevestigd.

Op zijn schuiladres moest hij als nierpatiënt geregeld dialyseren. Hij had daar zelfs een mobiel dialyse-apparaat tot zijn beschikking. Maar er ontstonden complicaties. Het is nog onduidelijk of die van medische aard waren of te maken hadden met een defect aan de apparatuur. Hoe het ook zij, Bouterse was hierdoor gedwongen het afgelopen weekeinde naar Paramaribo terug te keren.

Staatsbegrafenis

De Fransen kregen daar lucht van en seinden de Surinaamse autoriteiten in: „The subject is on the move” (het onderwerp is in beweging). Daarop volgden vier invallen, onder meer in de woning van Bouterse, die echter niet werd aangetroffen. Het net rond de voormalige legerleider sloot zich wel langzaam maar zeker, waardoor hij niet terecht kon op plaatsen waar hij medische hulp had kunnen krijgen. Met uiteindelijk enkele dagen later voor hem fatale gevolgen.

Dus als Bouterse niet op de vlucht was geslagen na zijn veroordeling en zijn straf was gaan uitzitten, had hij nu waarschijnlijk nog geleefd. Ook al was dat achter de tralies. Ondertussen worstelt de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi met de vraag of Bouterse een staatsbegrafenis moet krijgen, zoals zijn aanhang verlangt en voor ex-staatshoofden gebruikelijk is. Gezien het besmuikte verleden van de overledene zal dat echter op zeer veel weerstand in het land kunnen rekenen. Wel zijn er op verschillende plaatsen in Paramaribo herdenkingsdiensten en mogelijkheden om een condoleanceregister te tekenen.