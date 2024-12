Onderzoek: vaste lasten gezin stijgen veel harder dan inflatie

Economie

De vaste lasten voor een gemiddeld gezin stijgen komend jaar veel harder dan de inflatie. Een gemiddeld gezin betaalt in 2025 bijna 500 euro meer aan vaste lasten, meldt prijsvergelijker Keuze.nl op basis van eigen onderzoek. De lasten vallen daarmee ruim 120 euro hoger uit dan op basis van de inflatie te verwachten is. De prijsstijging is vooral te wijten aan duurdere verzekeringen.