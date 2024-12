Storing ChatGPT grotendeels verholpen

Economie

De storing waarmee ChatGPT sinds donderdagavond kampte, is grotendeels verholpen. Moederbedrijf OpenAI had rond 20.00 uur gemeld dat de populaire chatbot en ook de AI-videomaker Sora last hadden van „een probleem met hoge foutpercentages”. Op de website Allestoringen kwamen rond die tijd veel meldingen binnen van mensen die met name problemen ondervonden met ChatGPT.