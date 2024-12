Onbekend of er Nederlanders in verongelukte bus Noorwegen zaten

Binnenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) zoekt uit of er Nederlanders zaten in de bus die in Noorwegen verongelukte. Bij het ongeluk donderdag in het noorden van Noorwegen kwamen zeker drie mensen om het leven en raakten vier anderen zwaargewond. In totaal zaten er 58 passagiers in de bus.