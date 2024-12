Indiase oud-premier Singh (92) overleden

Singh was van 2004 tot 2014 premier van de grootste democratie ter wereld. Hij wordt beschouwd als de architect van de liberalisering van de Indiase economie. Als voormalig minister van Financiën maakte hij in 1991 een einde aan het economische isolement van het land. Zijn kenmerk was zijn blauwe tulband.

De ex-premier werd behandeld voor ouderdomsziekten.