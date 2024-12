Kazachstan sluit neerhalen vliegtuig door Russen niet uit

Buitenland neergestort vliegtuig

De Kazachstaanse autoriteiten sluiten niet uit dat een in het land neergestort vliegtuig uit Azerbeidzjan per ongeluk is neergehaald door Russisch luchtafweergeschut. „We kunnen bevestigen noch ontkennen” dat de Russen het toestel hebben beschoten, zei de vicepremier van de voormalige Sovjetrepubliek.