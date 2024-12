Aanhouding bij valet parking Rijsenhout waar eerder brand was

Op datzelfde parkeerterrein woedde in november een grote brand. Toen gingen naar schatting veertig tot vijftig auto’s verloren. Volgens een politiewoordvoerder is bij het bedrijf al meerdere malen brand gesticht of een poging daartoe gedaan. Waarom het bedrijf het doelwit is van de brandstichtingen is nog onduidelijk. „Dat onderzoeken we nog”, aldus de zegsman.

Het terrein wordt veel gebruikt als parkeervoorziening voor mensen die vanaf Schiphol vliegen.