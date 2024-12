Veel rook bij grote brand in bandenopslag in Bergen op Zoom

Binnenland

Bij een bandenopslag in Bergen op Zoom is woensdagavond rond 20.30 uur brand uitgebroken, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De opslag bevindt zich op een industrieterrein aan de Kruisakkers in de Brabantse stad. Bij de brand komt veel rook vrij. Mensen in de buurt die daar last van hebben, krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.