Aanslag Maagdenburg wellicht door ontbreken politievoertuig

Buitenland

De Duitse politie onderzoekt waarom een politievoertuig niet op de aangewezen plek stond bij de kerstmarkt in Maagdenburg toen daar een aanslag was. Een Saudiër, die sinds 2006 in Duitsland woont, kon met een huurauto inrijden op bezoekers. Vijf mensen kwamen om het leven, ruim tweehonderd mensen raakten gewond.