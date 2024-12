Wilders na kersttoespraak koning: Nederland is van ons

„Nederland is van ons, trots op onze cultuur, onze gewoontes, onze tradities, het is ons land”, schreef Wilders op X meteen na de traditionele kerstboodschap van de koning. Sinds Wilders’ PVV de verkiezingen won en als grootste partij ging regeren, zeggen veel islamitische Nederlanders zich minder thuis te voelen in Nederland.

„Tegen Nederlandse moslims zeg ik: dit is ook uw land; dit is ook jouw land”, zei Willem-Alexander. Hij richtte zich in zijn toespraak heel direct tot Joodse Nederlanders en Nederlandse moslims en pleitte voor begrip en verbinding. „Christenen, Joden, moslims, humanisten, atheïsten, of hoe u ook in het leven staat. Ieder mens is evenwaardig.”

NSC-voorman Pieter Omtzigt, vaak tegenpool van Wilders in de regeringscoalitie, prees de woorden van de koning. „Mooie, duidelijke en inspirerende tekst van de koning over onze samenleving en samenleven”, zei hij over de passage over Joden en moslims.