Russen betalen internationale handel met bitcoin, zegt minister

„Als onderdeel van een experiment is het toegestaan om bitcoins te gebruiken die hier in Rusland zijn gedolven”, zei Siloeanov tegen televisiezender Rossija 24. „Zulke transacties vinden al plaats. We vinden dat dit moet worden uitgebreid en verder ontwikkeld. Ik heb er vertrouwen in dat dit volgend jaar gebeurt.”

Het ‘delven’ of minen van bitcoins gebeurt door een nieuwe code te berekenen die wordt toegevoegd aan de blockchain waarop transacties met cryptomunt worden bijgehouden. Rusland creëert wereldwijd relatief veel nieuwe bitcoins op deze manier.

De Russische president Vladimir Poetin liet eerder al doorschemeren dat hij achter het gebruik van cryptomunten voor internationale handel staat. Hij stelde dat de VS de rol van de Amerikaanse dollar als internationale reservevaluta ondermijnen door de sancties tegen Rusland, die werden ingesteld uit woede over de Russische inval in Oekraïne. Andere betalingsmiddelen kunnen volgens Poetin de rol van de dollar in internationale handel overnemen, zoals de bitcoin.