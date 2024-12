Partijgenoten en pers wachten op stoffelijk overschot Bouterse

Inmiddels is ook de politie gearriveerd bij de woning waar zij afgelopen zondag nog zonder succes een inval had gedaan. Bouterse was sinds januari 2024 onvindbaar, nadat hij in december na een jarenlang proces was veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982. Ook zijn voormalige lijfwacht Iwan Dijksteel, veroordeeld tot vijftien jaar, was voortvluchtig. Het is onbekend of hij ook in Paramaribo is.